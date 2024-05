Esporte Real Madrid: Rodrygo não descarta possibilidade de deixar o clube

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Pelo clube espanhol, Rodrygo conquistou a Champions League de 2021/22, o Mundial de Clubes FIFA daquele ano e outros oito títulos Foto: Diego Souto/Getty Images Pelo clube espanhol, Rodrygo conquistou a Champions League de 2021/22, o Mundial de Clubes FIFA daquele ano e outros oito títulos. (Foto: Diego Souto/Getty Images) Foto: Diego Souto/Getty Images

Com a saída da Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain, a imprensa espanhola deduz uma possível contratação do atacante francês pelo Real Madrid, que poderia abrir mão de algum jogador do atual elenco para a acomodação do craque do PSG. E uma declaração do brasileiro Rodrygo reforçou essa especulação.

Em entrevista à DAZN espanhola, Rodrygo disse que “tudo pode acontecer”. “Tenho contrato [com o Real Madrid], mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim. Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver”, disse o brasileiro. Aos 23 anos, Rodrygo está em sua quinta temporada no clube espanhol, sendo um dos destaques da equipe finalista da Champions League, com cinco gols nesta campanha. No sábado (1º), ele deve ser titular na decisão contra o Borussia Dortmund, em Wembley, Inglaterra. Pelo Real Madrid, Rodrygo já conquistou a Champions de 2021/22, o Mundial de Clubes FIFA daquele ano e outros oito títulos, incluindo três Campeonatos Espanhóis (La Liga).

