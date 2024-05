Esporte Pep Guardiola deve deixar o Manchester City em junho de 2025, diz jornal britânico

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Treinador espanhol chegou ao City em 2016 e conquistou 17 títulos com o clube Foto: Getty Images Treinador espanhol chegou ao City em 2016 e conquistou 17 títulos com o clube (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

O jornal britânico Daily Mail informou que Pep Guardiola tem planos para deixar o Manchester City ao fim da próxima temporada. De acordo com o periódico inglês, o técnico espanhol, eleito o melhor da Premier League, busca um novo destino na carreira ao fim do contrato com o City, que vai até junho de 2025. Em 2024, Guardiola conquistou o quarto título inglês seguido com o clube e deixou sua marca registrada no futebol britânico.

O City não deseja a saída de Guardiola, mas deixará a decisão final para o treinador multicampeão. Logo após Guardiola levantar a sexta taça na Premier League — quarta seguida —, a torcida do Manchester City começou a ficar apreensiva. Questionado se pretende renovar com o clube, o técnico espanhol garantiu a permanência apenas para a próxima temporada. “A realidade é que estou mais perto de sair do que ficar. São oito anos, serão nove. No momento, a sensação é só que quero ficar na próxima temporada”, disse Guardiola. Nesta temporada da Premier League, Guardiola fez história com o City. Depois de uma disputa acirrada até a última rodada, o treinador conquistou o tetracampeonato seguido, inédito na história da competição. Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e conquistou 17 títulos com o clube, entre eles seis Premier League, duas Copas da Inglaterra, uma Champions League e um Mundial de Clubes FIFA em 2023. Com o título do último domingo (26), Pep Guardiola chegou a 38 títulos conquistados em 15 anos como treinador.

