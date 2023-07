Política Ministra do Planejamento afirma que vai “dormir” no Senado para garantir a aprovação da reforma tributária

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Segundo Simone Tebet, a reforma tributária dará ao Brasil "crescimento sustentável e duradouro" Foto: Lula Marques/Agência Brasil Segundo Simone Tebet, a reforma tributária dará ao Brasil "crescimento sustentável e duradouro". (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que fará o que estiver ao seu alcance para que a reforma tributária sobre o consumo seja aprovada no Senado a tempo de ser promulgada ainda neste ano.

“Se o Senado me permitir, vou dormir lá!”, afirmou Tebet. “A reforma pode dar ao Brasil algo que perseguimos há 40 anos: crescimento sustentável e duradouro”, argumentou a ministra.

“É o renascimento da indústria. A carga tributária para a indústria hoje é tamanha, a complexidade é tamanha que nossa indústria não consegue competir com o mundo. Quando você diminui e simplifica a carga tributária, você faz com que essa indústria cresça e movimenta a economia. Era a peça que estava faltando”, prosseguiu.

Se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desempenhou um papel importante na articulação política pela aprovação da emenda constitucional na Câmara dos Deputados, em atuação próxima com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), no Senado esse papel será assumido pela titular do Planejamento, de acordo com a própria ministra.

“Esperamos aprovar nos próximos 90 dias, para ser promulgada até 31 de dezembro”, disse ela. “Saindo até esse dia, é importante. Como começa a ter efeitos práticos em 2026, precisamos dela promulgada até o final do ano para aprovarmos ano que vem as leis ordinárias e complementares que vão regulamentar o texto”, concluiu. As declarações foram dadas em entrevista à CNN.

