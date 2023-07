Mundo Presidente da Rússia agradece o “apoio firme” da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Putin não detalhou de que forma está ocorrendo o apoio norte-coreano Foto: Reprodução/Twitter Putin não detalhou de que forma está ocorrendo o apoio norte-coreano. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu o “apoio firme” da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia. Segundo ele, esse apoio encoraja a determinação dos dois países de lidar com os grupos ocidentais.

As declarações foram dadas em um discurso a autoridades norte-coreanas na quinta-feira (27). Putin não detalhou de que forma está ocorrendo esse apoio. No ano passado, autoridades dos EUA disseram que a Coreia do Norte estava vendendo milhões de foguetes e projéteis de artilharia à Rússia para uso na Ucrânia.

“A solidariedade com a Rússia em questões internacionais importantes destaca nossos interesses comuns”, disse Putin. O discurso foi feito para parabenizar a Coreia do Norte por ocasião do 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia, conhecido como o Dia da Vitória na Coreia do Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-russia-agradece-o-apoio-firme-da-coreia-do-norte-na-guerra-contra-a-ucrania/

Presidente da Rússia agradece o “apoio firme” da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia

2023-07-28