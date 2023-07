Mundo Morre Randy Meisner, um dos fundadores da lendária banda de rock Eagles

O baixista e vocalista morreu após complicações de uma doença pulmonar obstrutiva crônica

Um dos fundadores da lendária banda de rock Eagles, o baixista e vocalista Randy Meisner morreu na quarta-feira (26), aos 77 anos, em Los Angeles (EUA), após complicações de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, de acordo com informações divulgadas no site oficial da banda.

“Os Eagles estão tristes em informar que o membro fundador, baixista e vocalista, Randy Meisner, faleceu em Los Angeles, aos 77 anos, devido a complicações de doença pulmonar obstrutiva crônica”, afirma o comunicado divulgado na quinta-feira (27).

“Randy foi parte integrante dos Eagles e fundamental para o sucesso inicial da banda. Seu alcance vocal era surpreendente, como fica evidente em sua balada de assinatura, ‘Take It to the Limit’”, prosseguiu o texto.

Com sucessos como “Hotel California”, “Take It Easy” e “One of These Nights”, a banda vendeu mais de 150 milhões de álbuns pelo mundo e foi introduzida no Hall da Fama do Rock and Roll em 1998.

