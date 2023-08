Geral Ministra do Planejamento, Simone Tebet diz que “estresse” com o Banco Central é “coisa do passado” e projeta juros de até 11,5% no fim do ano

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet participou de um evento do grupo XP Investimentos. (Foto: Edu Andrade/MF)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nessa terça-feira (15) que o “estresse” com o Banco Central é “coisa do passado”. Ela participou de um evento do grupo XP Investimentos. “Estresse com Banco Central é coisa do passado. O Brasil pode chegar a juros de 11,75% ao final do ano, quem sabe 11,5% [ao ano]”, declarou a ministra.

No começo de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano.

Esse foi o primeiro corte da taxa básica de juros em três anos, que aconteceu após melhora na inflação nos últimos meses e, também, em meio a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A última queda havia acontecido em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia de covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano.

No comunicado, o Copom disse ainda que, nas próximas reuniões, pode continuar fazendo na Selic “redução da mesma magnitude”. Ou seja, cortes de 0,5 ponto percentual.

“Em se confirmando o cenário esperado [de desinflação e ancoragem das expectativas em torno da meta de inflação], os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário”, informou o BC.

Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o BC já está mirando, neste momento, na meta do ano que vem e no objetivo, em 12 meses, para o início de 2025.

Isso ocorre porque as mudanças na taxa Selic demoram de seis a 18 meses para ter impacto pleno na economia.

O Banco Central tem dito que, por conta da redução dos combustíveis no fim do ano passado, fator que não será repetido em igual período neste ano, a inflação oficial “vai ter um movimento de alta em doze meses daqui até o fim do ano”.

Além disso, a Petrobras também anunciou reajuste dos combustíveis nessa terça-feira. O litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93, enquanto o litro do diesel vai subir R$ 0,78, passando a R$ 3,80. As informações são do portal de notícias G1.

