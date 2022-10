Política Ministra do Tribunal Superior Eleitoral suspende decisões que concederam direitos de resposta para Lula e Bolsonaro no rádio

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decisões davam 42 inserções em propagandas de Bolsonaro e 8 inserções para o presidente no horário de Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PT e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu os efeitos nesta sexta-feira (21) de decisões dela mesma que concedeu direito de resposta às campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) no rádio.

Com a suspensão das decisões, os direitos de resposta não poderão ser aplicado até que o plenário do TSE analise as ações que tratam do tema.

A ministra atendeu a recursos apresentados pelas duas campanhas. Ainda não há data para julgamento.

No caso de Lula, a ministra havia concedido para a campanha petista 42 inserções na propaganda política do presidente Jair Bolsonaro no rádio. Ela entendeu que a propaganda de Bolsonaro usou falas de Lula fora de contexto.

Bucchianeri havia autorizado que o ex-presidente Lula rebatesse acusações de que seria corrupto e ladrão — além de propagandas com dados manipulados sobre votos em presídios.

A ministra ressaltou que a maioria do plenário do TSE, quando julgou uma ação contra desinformação nessas propagandas, entendeu que os filmes geraram grave descontextualização dos fatos e falas, mediante artifício de supressão de dados essenciais à precisa compreensão do cenário abordado na propaganda.

No caso de Bolsonaro, a ministra havia determinado que Bolsonaro teria o direito a usar do tempo de propaganda eleitoral do ex-presidente Lula (PT) em 8 inserções – que somam mais de 4 minutos – e ainda 2 minutos de um programa que vai ao ar todos os dias em blocos.

A campanha de Bolsonaro questionou no TSE inserções de Lula que associavam o presidente à defesa do aborto, a prática de atos de corrupção e a ter atuado para armar milicianos.

Inserções na TV

Na noite da quinta-feira (20), a ministra também suspendeu decisões dela que haviam concedido, como direito de resposta, 164 inserções para Lula nas propagandas de Bolsonaro na TV.

A ministra havia concedido a decisão favorável à campanha de Lula na quarta-feira (19). Na ocasião, ela entendeu que a campanha de Bolsonaro divulgou desinformação sobre o candidato petista em 164 inserções. Por isso, ela determinou o direito de resposta em igual medida.

Após a campanha de Bolsonaro ter entrado com recurso no tribunal, Bucchianeri suspendeu a própria decisão e remeteu o caso para o plenário, onde todos os ministros vão votar.

O plenário virtual do TSE, sistema onde os votos são depositado digitalmente, vai analisar a decisão neste sábado (22).

A propagandas de Bolsonaro na TV que foram alvo da decisão da ministra, após a campanha de Lula ter acionado o TSE, diziam que:

– Lula foi o candidato mais votado em presídios e, por isso, teria ligação com o crime organizado;

– Lula pediu para o então presidente Fernando Henrique Cardoso libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz.

A ministra afirmou que se tratava de fatos “sabidamente inverídicos por descontextualização”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política