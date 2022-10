O dólar fechou em forte queda nesta sexta-feira (21). O câmbio acompanhou o movimento visto no exterior, onde a divisa americana se desvalorizou contra moedas fortes e ante pares do real.

O real foi beneficiado por um movimento de maior procura por risco na cena externa devido à percepção por parte do mercado de uma possível desaceleração do processo de alta de juros nos EUA por parte do Federal Reserve, BC do país, após a alta de 0,75 ponto percentual já esperada para novembro, conforme noticiado pelo WSJ.

O dólar caiu 1,36%, negociado a R$ 5,1468 após atingir a mínima de R$ 5,1406. É o menor valor de fechamento desde o pregão de 22 de setembro , quando a divisa encerrou a R$ 5,1147.

Na semana, o dólar caiu 3,31%.

O índice DXY, que mede o comportamento do dólar contra uma cesta de moedas fortes, caía 0,93%, aos 111,83 pontos, por volta de 17h, em Brasília.

Petróleo em alta

Os preços para os contratos futuros do petróleo fecharam com altas nesta sexta-feira. O movimento da commodity foi influenciado pelo movimento mais positivo nos mercados globais, com a percepção de uma desaceleração no processo de aperto monetário nos Estados Unidos a partir de dezembro.

O enfraquecimento do dólar no exterior também favoreceu o movimento.

O preço para o contrato para dezembro do petróleo tipo Brent subiu 1,21%, negociado a US$ 93,50, o barril.

Já o preço do contrato para o mesmo mês do tipo WTI avançou 0,64%, cotado a US$ 85,05, o barril.