Bolsa brasileira tem forte alta, com boas notícias do exterior e a eleição no Brasil, e fecha no maior patamar desde abril

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

O principal índice da B3 foi beneficiado pelo exterior positivo e os papéis da Petrobras. (Foto: Reprodução)

O Ibovespa fechou em forte alta nesta sexta-feira. O principal índice da B3 foi beneficiado pelo exterior positivo e pelo avanço dos papéis da Petrobras.

Na cena externa, a percepção de uma desaceleração no processo de alta de juros nos EUA impulsionou as bolsas. Já na cena local, o encurtamento da distância entre os candidatos que disputam a presidência ajudou a impulsionar as ações de estatais por mais um pregão.

O Ibovespa subiu 2,35%, aos 119.929 pontos. É o maior patamar de fechamento desde o pregão de 04 de abril quando o índice encerrou na faixa dos 121.279 pontos.

Na semana, a Bolsa subiu 7,01%, melhor desempenho desde àquela encerrada em 06 de novembro de 2020.

“As principias estatais carregaram uma alta bem forte, principalmente por esses números que temos visto nas pesquisas e que tem mostrado mais força do candidato Jair Bolsonaro”, disse o sócio da Nexgen Capital, Felipe Izac.

Estatais em alta

As ações de estatais fecharam em forte alta nesta sexta-feira, encerrando uma semana com fortes ganhos para esses papéis.

Para analistas, a percepção de encurtamento na distância entre os candidatos à Presidência influenciou no movimento, já que o mercado enxerga a continuidade do atual presidente como um fator positivo pela menor possibilidade de intervenção nas companhias.

Petrobras ON subiu 3,41% e Petrobras PN, 3,43%, com a empresa registrando recordes de valor de mercado no pregão.

“O mercado tem uma memória curta para as trocas que o Bolsonaro fez na empresa. Com o Lula, o mercado teme a alteração na política de paridade de preços, o que pode afetar nas receitas”, disse o analista da casa de análise Top Gain, Sidney Lima, sobre a Petrobras.

Petrobras

Impulsionadas pela alta do petróleo no exterior e, mais recentemente, pela percepção de encurtamento da distância na disputa presidencial, os papéis da Petrobras fecharam com fortes altas nesta sexta-feira, com a empresa atingindo seu maior valor de mercado na história.

Petrobras ON subiu 3,41%, negociada a R$ 41,56, e Petrobras PN avançava 3,43%, cotada a R$ 37,72.

Com isso, a empresa passou a ter valor de mercado na casa dos R$ 520,6 bilhões, ultrapassando o recorde anterior atingido em 2008, segundo levantamento feito pelo TradeMap.

De acordo com os dados, em 22 de maio de 2008, a empresa chegou a valer R$ 510,4 bilhões.

“A guerra foi positiva para o petróleo. A empresa tem uma geração de caixa muito forte e uma distribuição de lucro bem relevante”, disse o operador de renda variável na Manchester Investimentos.

