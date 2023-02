Brasil Ministra é resgatada de helicóptero após fortes chuvas no litoral de São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Ministra Esther Dweck passava o carnaval com a família na cidade que foi uma das mais afetadas pelo forte temporal. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Ministra Esther Dweck passava o carnaval com a família na cidade que foi uma das mais afetadas pelo forte temporal. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, precisou ser resgatada por um helicóptero das Forças Armadas em São Sebastião, na segunda-feira (20). Ela passava o carnaval com a família na cidade que foi uma das mais afetadas pelo forte temporal que atingiu o litoral de São Paulo no final de semana. A informação foi confirmada por meio de nota pela pasta.

“O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa que a ministra Esther Dweck estava descansando no feriado com a família no litoral de São Paulo, onde acabou isolada devido às chuvas e precisou ser resgatada por um helicóptero das Forças Armadas”, afirmou o MGI.

Ainda de acordo com o pronunciamento do governo, ela agradeceu o trabalho dos militares que fizeram o deslocamento dela para uma área segura da cidade, e pudesse dirigir até São Paulo. Após o resgate, ela reforçou o agradecimento nas redes sociais e prestou solidariedade para as famílias da região.

Chuvas intensas

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

Ao menos 40 pessoas morreram em meio às fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo. Deste número, 39 mortes foram confirmadas em São Sebastião, e outra em Ubatuba. Até o início da tarde desta segunda, 1.730 pessoas estavam desalojadas, 766, desabrigadas e 40 desaparecidas.

