Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

O fogo atingiu o alto da alegoria, onde havia um homem em destaque. Foto: Reprodução de TV

Pouco antes de a Beija-Flor de Nilópolis entrar na Sapucaí, ainda na armação, um princípio de incêndio em um carro alegórico provocou momentos de muita tensão, na noite de segunda-feira (20).

O fogo atingiu o alto da alegoria, onde havia um homem em destaque. Rapidamente, bombeiros que estavam de prontidão no Sambódromo controlaram o fogo, lançando água com uma mangueira.

Um integrante da escola também ajudou no controle das chamas. Emerson Vitor, tem 24 anos, e trabalha no barracão da escola, na confecção dos carros, escalou a alegoria com velocidade e usou a própria camisa para tentar abafar o fogo.

O destaque que estava perto do fogo era Edson Gouveia, que desfila desde 2017 na Beija-Flor. Ele não se feriu, foi retirado em segurança. “Estou bem, vou tirar a minha roupa, mas antes vou falar com a minha mulher”, disse Edson. Logo depois, voltou para o carro para seguir no desfile até o fim.

