Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Na avaliação de Gleisi, é “injustiça” o que se faz com a primeira-dama. Foto: Cláudio Kbene/PR Na avaliação de Gleisi, é “injustiça” o que se faz com a primeira-dama. (Foto: Cláudio Kbene/PR) Foto: Cláudio Kbene/PR

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu que a primeira-dama, Rosângela da Silva, tenha um “cargo honorífico” no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua avaliação, é “injustiça” o que se faz com a primeira-dama em relação aos pedidos de informação sobre sua agenda e ataques.

“Defendo, sim, que [Janja] tenha um cargo honorífico, [então] ela não vai receber nada, seja isso legalizado, porque é importante até que ela possa prestar contas, falar, não vejo problema nenhum”, disse a ministra em entrevista à CNN Brasil.

“Acho que é importante ela ter condições de atuar. Ela é a companheira do presidente da República, ela tem um peso social importante”, completou. “Não vejo problema nenhum ela ter essa atuação pública e acho importante essa destinação de um cargo honorífico para a primeira-dama.”

Gleisi Hoffmann afirmou ainda que o governo irá “encarar” o debate envolvendo o projeto de lei da Anistia no Congresso. Ela considera que a defesa sobre o tema se enfraqueceu, especialmente depois da baixa adesão registrada à manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo.

“Somos contra a anistia, esse debate nós vamos encarar e não pode ter, porque o que aconteceu no País foi muito sério”, afirmou a ministra. “A tentativa de golpe deles foi muito séria, não foi uma brincadeira não, culminou no 8 de janeiro”, completou.

Na avaliação de Gleisi, não há maioria para votar o projeto. “Especialmente depois da manifestação que Bolsonaro chamou no Rio de Janeiro, acho que enfraqueceu bastante essa posição no Congresso Nacional”, citou. “Mas é óbvio que vão tentar votar, fazer obstrução [de pauta]. Não conseguem fazer obstrução sozinhos, só o PL, teria que ter apoio de outros partidos, mas é a tentativa que vão fazer.”

O projeto de lei de autoria do deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO) trata da anistia aos participantes do 8 de janeiro e reuniu outros semelhantes que foram apresentados na Câmara dos Deputados. É o texto mais avançado no Legislativo hoje. O projeto também pode beneficiar Bolsonaro, já que diz que as pessoas que participaram de eventos antes ou depois de 8 de janeiro de 2023 que tenham conexão com os atos daquele dia também são alvos da anistia.

O PL, partido de Bolsonaro, avalia que já tem os votos necessários para aprovar a proposta. Por ser um projeto de lei, é necessário ter a aprovação da maioria da Casa, que tem 513 deputados.

A ministra afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será enviada ao Congresso Nacional em abril. “Quando Lula voltar do Japão, vamos apresentar junto com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) apresentar o projeto aos líderes partidários para depois enviar formalmente”, disse.

Na semana passada, o ministro da Justiça disse que se pretende criar um “Sistema Único de Saúde (SUS)” da Segurança Pública. De acordo com o novo texto, a corporação municipal deve atuar de forma integrada com as polícias civil e militar, sem exercer funções de polícia judiciária – o que foi determinado pela Corte. A PEC destaca a necessidade de regulamentação por meio de legislação municipal e da fiscalização por parte do Ministério Público.

Gleisi criticou a conduta do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Para ela, Kassab está sendo “muito injusto” com o presidente Lula. “O governo tem uma composição muito mais ampla que a que o elegeu em 2022, com MDB, PSD, União e PP”, disse.

O PSD possui três ministérios no governo federal – Minas e Energia, Pesca e Aquicultura, Agricultura e Pecuária – mas Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), potencial candidato ao Planalto em 2026. Durante seminário na Fundação Fernando Henrique Cardoso desta quinta-feira, 20, Kassab afirmou que Lula está cometendo o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que está “cada vez mais à esquerda”. (Estadão Conteúdo)

