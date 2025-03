Rio Grande do Sul Brigada Militar abre concurso público com 1.200 vagas para soldado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para se inscrever, é necessário ter Ensino Médio completo e idade máxima de 25 anos Foto: Soldado Brenda/PM5 Para se inscrever, é necessário ter Ensino Médio completo e idade máxima de 25 anos. (Foto: Soldado Brenda/PM5) Foto: Soldado Brenda/PM5

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar abriu, nesta sexta-feira (21), concurso público com 1.200 vagas para soldado de primeira classe. As inscrições já começaram e seguem até as 17h de 22 de abril, pelo site da banca Fundatec. Entre as vagas, 984 serão providas por ampla concorrência, 192 estão reservadas para pessoas negras, 12 para pessoas trans e outras 12 para integrantes dos povos indígenas.

Para se inscrever, é necessário ter Ensino Médio completo e idade máxima de 25 anos. A altura mínima para candidatos do gênero masculino é de 1,65m; para as candidatas do gênero feminino, é de 1,60m. Além disso, é preciso ter habilitação válida na categoria B. Outros requisitos estão previstos no Capítulo V, item 1 do edital, que também pode ser conferido no mesmo site.

A seleção será realizada por meio de prova escrita, exame de saúde, exame de capacitação física (TAF) e avaliação psicológica. A prova escrita tem previsão de aplicação em 8 de junho e será composta pelas disciplinas de língua portuguesa, legislação específica, conhecimentos gerais, matemática, direitos humanos e cidadania e informática.

No exame de capacitação física, os candidatos do gênero masculino deverão executar cinco flexões de barra e 40 abdominais em 60 segundos, além de percorrer 2.500m em 12 minutos. As candidatas do gênero feminino deverão realizar 20 segundos de isometria na barra fixa e 32 abdominais em 60 segundos, e percorrer 2.100m em 12 minutos. As datas de aplicação dos exames de capacitação física serão divulgadas posteriormente.

O subsídio inicial é de R$ 5.944,85, com auxílio-alimentação no valor de R$ 400. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, exceto durante o Curso Básico de Formação Policial Militar, no qual a jornada será de acordo com o currículo de ensino e com o regimento interno de cada escola.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser renovado, uma vez, pelo mesmo período.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/brigada-militar-abre-concurso-publico-com-1-200-vagas-para-soldado-no-rio-grande-do-sul/

Brigada Militar abre concurso público com 1.200 vagas para soldado no Rio Grande do Sul

2025-03-21