Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, do governo federal. Foto: Mateus Raugust/PMPA O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, do governo federal. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo assinou nesta sexta-feira (21) a autorização para a contratação do Residencial Maias I, na Zona Norte da cidade, com 768 novas moradias para famílias atingidas pela enchente do ano passado.

O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução (MCMV), do governo federal, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) Calamidade.

Ao todo, 3 mil unidades habitacionais da modalidade MCMV Reconstrução foram destinadas para Porto Alegre, em portaria publicada pelo governo federal. As moradias serão destinadas a famílias da Faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640. Equipes do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) analisam as propostas cadastradas pelas empresas interessadas no programa.

“As soluções definitivas para habitação em Porto Alegre passam pelas boas parcerias. Agradeço o governo federal por trabalhar em conjunto com o município e acelerarmos este projeto importante para entregar novas moradias para aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Além das 768 unidades habitacionais, no início do mês o município assinou o contrato para outras 523 unidades na Lomba do Pinheiro, totalizando 1.291 moradias encaminhadas.

A seleção dos beneficiários será analisada de acordo com critérios nacionais do programa MCMV, com priorização de famílias que ainda não foram atendidas definitivamente com solução habitacional pós-enchente.

2025-03-21