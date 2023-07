Política Ministra Daniela Carneiro se reúne com Lula e permanece no cargo do Turismo, diz o Planalto

Na reunião, Daniela Carneiro entregaria sua carta de demissão do cargo, segundo informou o marido dela, o político Waguinho Foto: Assessoria/Divulgação (Foto: Assessoria/Divulgação) Foto: Assessoria/Divulgação

Alvo de pressões do União Brasil e de integrantes do governo, Daniela Carneiro continuará no cargo de ministra do Turismo, informou nesta quinta-feira (06) o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.

Pimenta falou à imprensa após encontro da ministra com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) no Palácio do Planalto.

No encontro, que começou por volta de 15h, Daniela entregaria sua carta de demissão do cargo de ministra, segundo informou nesta quarta-feira (05) o marido dela, o político Waguinho, que é prefeito de Belford Roxo (RJ). Waguinho também participou do encontro.

