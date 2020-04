Notas Brasil Ministro absolve mulher por furto de relógio que foi restituído

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Diante da inexpressividade da lesão jurídica provocada e da reduzida expressividade do valor do furto, deve ser admitida a aplicação do princípio da insignificância. Assim entendeu o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao absolver uma mulher que furtou relógio, no valor de R$ 30, que depois foi restituído.

