Notas Brasil Bovespa fecha em queda

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em forte queda nesta sexta-feira (3), com os agentes financeiros continuam atentos a desdobramentos relacionados à pandemia do Covid-19, em particular os efeitos nas economias. O Ibovespa recuou 3,76%, aos 69.537 pontos. Na véspera, o Ibovespa avançou a 1,81%, aos 72.253 pontos.

