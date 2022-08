Política Ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido do senador Randolfe Rodrigues para quebrar sigilo bancário de empresários

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

A operação contra empresários foi autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes Foto: TSE/Divulgação A operação contra empresários foi autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. (Foto: TSE/Divulgação) Foto: TSE/Divulgação

A quebra do sigilo bancário e o bloqueio de contas de empresários que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro, autorizados pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O grupo é investigado por defender uma suposta ruptura institucional caso o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, seja eleito em outubro.

A PF (Polícia Federal), no entanto, não pediu a quebra do sigilo bancário nem o bloqueio de contas dos investigados. Após apresentar os fatos que motivavam a ação, o delegado Fábio Alvarez Shor solicitava apenas a “busca e apreensão de aparelhos celulares” dos empresários denunciados.

Randolfe, que é um dos coordenadores da campanha de Lula, enviou a petição à Corte no dia 17 de agosto. Ele se baseou em uma reportagem do portal Metrópoles que denunciou a suposta defesa de um golpe de Estado. A matéria citou mensagens trocadas pelos empresários em um grupo de WhatsApp.

Entre os pedidos do senador, apenas as prisões preventivas não foram aceitas. Moraes divulgou na segunda-feira (29) a decisão que autorizou a operação contra os empresários.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia 23 de agosto em cinco Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Os alvos foram: Afrânio Barreira Filho, Ivan Wrobel, José Isaac Peres, José Koury, Luciano Hang, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raymundo e Meyer Joseph Nigri.

