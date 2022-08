Mundo Rússia interrompe o fornecimento de gás para a Europa

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Gazprom alega necessidade de manutenção na única turbina em funcionamento Foto: Reprodução Gazprom alega necessidade de manutenção na única turbina em funcionamento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Rússia interrompeu, nesta quarta-feira (31), o fornecimento de gás para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream 1. Moscou justificou a decisão alegando a necessidade de trabalhos de manutenção na única turbina em

atividade neste momento, localizada na estação de Portovaya.

De acordo com a gigante russa de energia Gazprom, a interrupção temporária no Nord Stream 1 deve se estender até a madrugada de sábado (03). Dados do site da operadora do Nord Stream 1 mostram que os fluxos para a Europa estão zerados desde as primeiras horas desta quarta.

Nos meses de junho e julho, Moscou já havia reduzido significativamente o fornecimento de gás à Europa por problemas técnicos e em resposta a sanções impostas por causa da guerra na Ucrânia.

Os cortes no fornecimento complicam ainda mais os esforços dos países europeus para garantir o abastecimento de gás no momento em que o continente se prepara para enfrentar os próximos meses de inverno.

