Homem é condenado a 42 anos de prisão por matar os pais, no dia do Natal, no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Casal foi morto com diversos golpes de faca em São Pedro do Sul Foto: Reprodução Casal foi morto com diversos golpes de faca em São Pedro do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem acusado de matar os pais com golpes de faca no dia do Natal, em São Pedro do Sul, na Região Central do RS, foi condenado a 42 anos de prisão na terça-feira (30).

Os jurados acolheram integralmente a tese do MP (Ministério Público), que resultou na condenação por dois homicídios triplamente qualificados (motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas).

Conforme a denúncia do MP, por volta das 20h do dia 25 de dezembro de 2019, o assassino deu 16 facadas na sua mãe e 24 no seu pai. Os três estavam assistindo televisão junto com outras pessoas na casa da família, quando o réu se irritou por motivo desconhecido e desferiu golpes no aparelho. Ao tentar fazê-lo parar e se acalmar, o casal foi agredido com uma faca. O homem tinha 61 anos, e a mulher, 63. As outras pessoas que estavam no local conseguiram fugir.

Na época do crime, que chocou o Estado, o assassino tinha 26 anos. Ele foi preso logo após as mortes. O jovem era usuário de drogas e estava surtado, segundo a Brigada Militar.

“Além das facadas, o réu desferiu golpes com uma muleta que o pai utilizava para se locomover, chegando a quebrar o objeto”, disse o promotor de Justiça Vinícius Cassol. O júri foi realizado no Fórum de São Pedro do Sul.

