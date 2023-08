Política Ministro Alexandre de Moraes convida especialistas e “hackers do bem” para testar a segurança das urnas eletrônicas

25 de agosto de 2023

O teste público de segurança será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, anunciou a abertura de inscrições para participar de um teste público de segurança das urnas eletrônicas.

“Qualquer brasileira ou brasileiro pode participar, de forma individual ou em grupos de até cinco pessoas”, afirmou Moraes na quinta-feira (24). “Esse momento é importante para que todos os especialistas em tecnologia, os chamados ‘hackers do bem’, possam testar as urnas e os sistemas eleitorais para verificar segurança, tentar identificar alguma vulnerabilidade, para que sempre possamos aprimorar a segurança das urnas”, acrescentou.

O objetivo do teste é oferecer uma oportunidade para que especialistas analisem os sistemas que serão usados nas próximas eleições e identifiquem eventual fragilidade que possa ser reparada antes do pleito.

Neste ano, o teste público de segurança será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro, na sede do TSE. Esta será a sétima edição do evento. As inscrições podem ser feitas no site do TSE.

No teste, os participantes podem avaliar sistemas usados para a geração de mídias das urnas, para votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos, inclusive, o hardware da urna eletrônica, seus softwares embarcados e os sistemas de apoio aos processos de auditoria sobre software da urna.

“Nós no TSE, em toda a Justiça Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, não paramos. Uma eleição acaba, já começamos a trabalhar para preparar as próximas eleições, no caso, as municipais de 2024, que serão presididas pela ministra Cármen Lúcia”, declarou. O pleito do ano que vem elegerá prefeitos e vereadores.

Ministro Alexandre de Moraes convida especialistas e "hackers do bem" para testar a segurança das urnas eletrônicas

