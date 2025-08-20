Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Ministro encaminhou à PGR documento da PF que aponta envolvimento de Jair e Eduardo Bolsonaro na prática de crimes. Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE Ministro encaminhou à PGR documento da PF que aponta envolvimento de Jair e Eduardo Bolsonaro na prática de crimes. (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Jair Bolsonaro seja ouvido em até 48 horas, após receber relatório da Polícia Federal (PF) que aponta crimes atribuídos ao ex-presidente e ao deputado Eduardo Bolsonaro, seu filho, na tentativa de interferir no julgamento da ação penal em curso no Supremo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

No despacho, Moraes destacou que Bolsonaro precisa prestar esclarecimentos sobre o descumprimento de medidas cautelares, a reiteração de condutas ilícitas e o risco de fuga. O documento também cita o envolvimento do pastor Silas Malafaia e do comentarista Paulo Figueiredo, que, segundo a PF, atuaram em estratégias de pressão, disseminação de informações falsas e articulações internacionais para constranger instituições democráticas brasileiras.

De acordo com os investigadores, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo buscaram apoio junto a autoridades dos Estados Unidos para a imposição de sanções contra agentes públicos brasileiros sob a alegação de perseguição política. Malafaia, por sua vez, teria orientado ações de pressão contra ministros do STF e participado da propagação de narrativas falsas.

A análise do celular de Bolsonaro revelou ainda violações à medida cautelar que proibia o uso de redes sociais, incluindo o compartilhamento de vídeos relacionados às sanções impostas pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes, além da promoção de eventos. A PF também destacou conversas entre o ex-presidente e o advogado norte-americano Martin de Luca, representante da Trump Media & Technology Group e da plataforma Rumble, que ajuizou ações contra Moraes nos Estados Unidos alegando censura.

Outro ponto do relatório foi a identificação de risco concreto de fuga de Bolsonaro. Os investigadores encontraram em seu poder um documento de 33 páginas, redigido como um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei.

(Com O Globo)

2025-08-20