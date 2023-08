Política Ministro Alexandre de Moraes diz que a Justiça Eleitoral combaterá novas modalidades de abusos nas eleições

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Corte discursou na primeira sessão do segundo semestre. Foto: Abr Presidente da Corte discursou na primeira sessão do segundo semestre. (Foto: Abr) Foto: Abr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse nesta terça-feira (1°) que a Justiça Eleitoral vai avançar no combate às novas modalidades de abusos de poder econômico e político nas eleições.

Moraes fez breve discurso durante a abertura dos trabalhos do segundo semestre no TSE e ressaltou a preparação das eleições municipais de 2024.

“A Justiça Eleitoral vem se pautando por seguir os seus precedentes e avançar nos precedentes. Avançar no sentido de se modernizar para que possa coibir as novas modalidades de fraudes, as novas modalidades de abuso de poder econômico e as novas modalidades de abuso de poder político”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-alexandre-de-moraes-diz-que-a-justica-eleitoral-combatera-novas-modalidades-de-abusos-nas-eleicoes/

Ministro Alexandre de Moraes diz que a Justiça Eleitoral combaterá novas modalidades de abusos nas eleições

2023-08-02