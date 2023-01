Política Ministro Alexandre de Moraes ordena a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fabio Augusto Vieira era o responsável pela Polícia Militar no domingo (08), quando criminosos invadiram as sedes dos Três Poderes Foto: Reprodução Fabio Augusto Vieira era o responsável pela Polícia Militar no domingo (8), quando criminosos invadiram as sedes dos Três Poderes Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira.

O ex-comandante era o responsável pela Polícia Militar no domingo (08), quando criminosos invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.

Na segunda-feira (09), Fabio Augusto foi substituído pelo interventor federal, Ricardo Cappelli, que será responsável pela segurança do Distrito Federal até, pelo menos, o fim de janeiro.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a substituição, e a governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão (PP), declarou que Fabio compartilhou informações falsas ao governador Ibaneis Rocha, afastado do cargo por 90 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política