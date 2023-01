Política Polícia Federal faz operação na casa de ex-secretário de Segurança do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi exonerado durante o Ataque aos Três Poderes Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi exonerado durante o Ataque aos Três Poderes. (Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados) Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) faz uma operação na casa de Anderson Torres, ex-secretário de segurança do Distrito Federal, nesta terça-feira (10). Ainda não há informações sobre o tipo de procedimento realizado pelas autoridades.

Torres foi exonerado do cargo durante o Ataque aos Três Poderes, no domingo (08). Os atos criminosos também provocaram o afastamento de Ibaneis Rocha, governador do DF, por 90 dias, após determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Anderson Torres é delegado de Polícia do Distrito Federal e foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL). Também no domingo, a AGU (Advocacia-Geral da União) havia pedido ao STF a prisão do ex-secretário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política