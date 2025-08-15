Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Julgamento é suspenso e não tem data para ser retomado.

Foto: Fellipe Sampaio/STF
Julgamento é suspenso e não tem data para ser retomado. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (15) para homologar a repactuação das dívidas dos acordos de leniência de empresas investigadas na Operação Lava-Jato. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino e não tem data para ser retomado.

O regimento interno do STF prevê que o ministro que pede vista precisa devolver o processo para julgamento em até 90 dias ou o caso é liberado automaticamente para ser incluído novamente na pauta. A votação ocorre no plenário virtual.

O governo concordou em conceder descontos de até 50% sobre o saldo dos acordos. Com isso, a União deve abrir mão de até R$ 6 bilhões, em valores atualizados.

A repactuação foi negociada com as empresas Engevix, Andrade Gutierrez, UTC Participações, Mover Participações (antiga Camargo Corrêa), Braskem, Novonor (antiga Odebrech) e Metha (antiga OAS).

O STF também vai usar o julgamento para definir critérios para a negociação dos acordos de leniência.

As empresas pediram a renegociação dos acordos alegando perda da capacidade financeira. Elas sustentam que os valores foram arbitrados considerando um faturamento que já não é mais realidade no setor das grandes construções.

Entre as concessões feitas pelo governo estão a possibilidade de as empresas quitarem parcelas futuras por meio de prejuízo fiscal, a isenção da multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas, a flexibilização do cronograma de pagamento e a substituição do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como indexador do saldo devedor das empresas até 31/05/2024. A Selic permanecerá como indexador após a celebração dos termos aditivos.

(Com O Estado de S.Paulo)

