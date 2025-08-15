Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Supremo marca as datas do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O ex-presidente Jair Bolsonaro em interrogatório ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Foto: Antonio Augusto/STF
O ex-presidente Jair Bolsonaro em interrogatório ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. (Foto: Antonio Augusto/STF)

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro a primeira sessão de julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.

As sessões extraordinárias ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Elas serão realizadas das 9h às 12h e, nos dias 2, 9 e 12, também no turno da tarde, das 14h às 19h.

Serão julgados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus do chamado “núcleo 1” — considerado o grupo central —, que reúne aqueles apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como principais integrantes da suposta organização criminosa.

Entre os réus estão:

  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Ao todo, o processo envolve 34 réus. Ainda não há previsão para o julgamento dos demais.

 

Acusações contra Bolsonaro

A PGR aponta Bolsonaro como “principal articulador, maior beneficiário e autor” das ações voltadas à ruptura do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de permanecer no poder mesmo após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Os crimes atribuídos a ele e aos demais réus incluem:

  • Organização criminosa armada: liderar ou integrar grupo de quatro ou mais pessoas, com estrutura ordenada e uso de armas, visando a prática de crimes;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: empregar violência ou grave ameaça para abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais;
  • Golpe de Estado: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União: destruir, inutilizar ou deteriorar bens da União, causando prejuízo significativo;
  • Deterioração de patrimônio tombado: destruir ou danificar bem protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial.

Se condenado por todas as acusações, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão. A definição das penas caberá aos ministros do STF.

Dinâmica do julgamento

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a votar. Em seguida, a PGR terá duas horas para apresentar seus argumentos, e cada defesa disporá de uma hora para sustentar sua posição.

Depois, votam os ministros na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, Cristiano Zanin. A ordem, no entanto, pode ser alterada pelos próprios magistrados.

Nos bastidores, advogados de Bolsonaro avaliam a possibilidade de que Luiz Fux peça vista — mais tempo para analisar o processo. Caso isso ocorra, o julgamento poderá ser suspenso e não ser concluído nas datas previstas.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista
https://www.osul.com.br/supremo-marca-as-datas-do-julgamento-de-bolsonaro-por-tentativa-de-golpe-de-estado/ Supremo marca as datas do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista
Porto Alegre Porto Alegre mantém atendimento em 15 unidades de saúde neste fim de semana
Economia Desemprego no Brasil cai para 5,8% no segundo trimestre, a menor taxa desde 2012
Dicas de O Sul Feira da Empreendedora será realizada neste domingo em Porto Alegre
Brasil Influenciador digital Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo
Rio Grande do Sul Começa a adesão a programa para regularizar dívidas antigas de IPVA no Rio Grande do Sul
Polícia Feminicídio: homem é condenado a mais de 40 anos de prisão no litoral do Rio Grande do Sul
Brasil Cubanos representam apenas 10% dos profissionais do programa Mais Médicos, que é alvo de críticas por parte dos Estados Unidos
Política Condenado, líder de acampamento bolsonarista em Brasília rompe tornozeleira eletrônica e desaparece
Rio Grande do Sul Mais de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no litoral gaúcho
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista

Brasil Influenciador digital Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo

Brasil Cubanos representam apenas 10% dos profissionais do programa Mais Médicos, que é alvo de críticas por parte dos Estados Unidos

Política Condenado, líder de acampamento bolsonarista em Brasília rompe tornozeleira eletrônica e desaparece