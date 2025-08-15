Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio mira Anderson Talisca após recuo em negociação por Róger Guedes

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Recém-recuperado de lesão, Talisca voltou com gol decisivo na Champions e reacendeu o interesse do Grêmio.

Foto: Recuperação
Recém-recuperado de lesão, Talisca voltou com gol decisivo na Champions e reacendeu o interesse do Grêmio. (Foto: Reprodução)

Após encerrar as tratativas com Róger Guedes por falta de resposta do Al-Rayyan, do Catar, o Grêmio voltou suas atenções para novas possibilidades no mercado da bola. Com 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual) disponibilizados pelo empresário Marcelo Marques — pré-candidato à presidência do clube — o Tricolor Gaúcho avalia nomes de peso para reforçar o elenco.

Um dos alvos é o meia-atacante Anderson Talisca, de 31 anos, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. A informação foi divulgada pelo jornalista turco Ekrem Konur, especialista em mercado de transferências, e repercutida pelo perfil @DailyFenerbahc, no X (antigo Twitter). Segundo as publicações, o Grêmio estaria preparando uma proposta justamente no valor disponibilizado por Marcelo Marques — o mesmo que seria investido em Róger Guedes.

Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama e do Bahia, Talisca construiu uma sólida trajetória internacional desde 2014. O meia passou por clubes como Benfica (Portugal), Besiktas (Turquia), Guangzhou Evergrande (China) e Al-Nassr (Arábia Saudita), antes de desembarcar no Fenerbahçe em janeiro deste ano.

Sob comando de José Mourinho, o brasileiro vem se destacando na equipe turca. Em 23 partidas disputadas na primeira metade da temporada, Talisca balançou as redes 12 vezes e contribuiu com duas assistências.

Recuperado de uma lesão muscular, Talisca voltou a campo na última terça-feira (12), na partida de volta da terceira fase de qualificação da Liga dos Campeões. Entrando aos 17 minutos do segundo tempo, o meia marcou o quinto gol da vitória por 5 a 2 sobre o Feyenoord, da Holanda, aos 50 minutos — consolidando a classificação do Fenerbahçe. Em sua temporada de estreia, 24/25, Anderson Talisca realizou 23 jogos e marcou 12 gols. 

A possível investida do Grêmio em Talisca representa não apenas uma tentativa de reforçar o elenco com um jogador experiente e versátil, mas também um movimento estratégico em meio ao cenário político do clube. Com a eleição presidencial se aproximando, Marcelo Marques busca se posicionar como figura influente na reconstrução do Tricolor.

A diretoria gremista ainda não se pronunciou oficialmente sobre o interesse, mas a movimentação nos bastidores indica que o nome de Talisca está sendo avaliado com atenção. Caso a negociação avance, o jogador pode se tornar uma das maiores contratações do futebol brasileiro em 2025.

