Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Sub-21 do Brasil vence a Argentina e avança às semifinais do Mundial na Indonésia. Foto: Reprodução/Volleyball World Sub-21 do Brasil vence a Argentina e avança às semifinais do Mundial na Indonésia. (Foto: Reprodução/Volleyball World) Foto: Reprodução/Volleyball World

A quinta-feira (14) foi de festa para o vôlei brasileiro em duas categorias femininas. As seleções Sub-23 e Sub-21 venceram seus respectivos confrontos com autoridade e seguem firmes na busca por títulos internacionais.

Em Assunção, no Paraguai, a Seleção Brasileira feminina Sub-23 venceu a República Dominicana por 3 sets a 0 (25/22, 25/19, 25/13) e garantiu presença na final dos Jogos Pan-Americanos Júnior. A decisão será nesta sexta-feira (15), contra o México.

A campanha brasileira é impecável: quatro vitórias em quatro jogos e apenas dois sets perdidos. Curiosamente, Brasil e México já se enfrentaram na fase de grupos, com vitória brasileira por 3 sets a 1. Agora, a equipe busca repetir o feito e conquistar o bicampeonato — o primeiro título veio em 2021, com um elenco que revelou nomes como Diana, Jheovana, Lorena e Marcelle, hoje integrantes da Seleção principal.

Elenco Sub-23:

Levantadoras: Helô, Maria Clara Carvalhaes

Opostas: Jaque Schmitz, Gabi Carneiro

Ponteiras: Maria Clara Andrade, Ana Rüdiger, Stephany, Camilly Salomé

Centrais: Juju, Adria, Livia

Líbero: Lelê

Enquanto isso, em Surabaya, na Indonésia, a Seleção Sub-21 também brilhou. Em duelo pelas quartas de final do Mundial da categoria, o Brasil superou a Argentina por 3 sets a 0 (25/19, 25/18, 25/14), com destaque para o desempenho em bloqueios e recepção.

Com a vitória, a equipe brasileira aguarda o resultado entre Turquia e Japão para conhecer sua adversária na semifinal. A atuação segura e dominante reforça o potencial da nova geração do vôlei nacional.

