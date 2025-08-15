Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Estados Unidos cancelam visto de filha e mulher de ministro da Saúde

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Padilha não teve o visto cancelado porque o dele não está vigente.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha, de 10 anos, de Alexandre de Padilha, ministro da Saúde do governo Lula (PT). Padilha não teve o visto cancelado porque o dele não está vigente.

A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Andréia Sadi, do g1. Segundo a publicação, a família de Padilha foi comunicada dos cancelamentos na manhã desta quinta-feira por meio de mensagens enviadas pelo consulado-geral dos Estados Unidos em São Paulo.

Nos comunicados, obtidos pelo blog, o governo americano informa que os vistos foram cancelados porque, após a emissão, “surgiram informações indicando” que a mulher de Padilha e a filha não eram mais elegíveis.

De acordo com esses documentos, o cancelamento do visto impede a pessoa de entrar nos Estados Unidos. Caso já esteja em solo americano, pode permanecer durante o período de vigência. O visto é cancelado assim que ela deixa o país.

Mais Médicos

Nesta semana, o Departamento de Estado dos EUA também revogou vistos de funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos. Entre eles, estão Mozart Julio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do ministério e atual coordenador-geral para a COP30.

O anúncio das sanções foi acompanhado de uma postagem da embaixada americana em Brasília, atribuída à Agência para as Relações com o Hemisfério Ocidental. No texto, o Mais Médicos é descrito como “um golpe diplomático que explorou médicos cubanos, enriqueceu o regime cubano corrupto e foi acobertado por autoridades brasileiras e ex-funcionários da Opas”.

Brasil domina no vôlei de base e avança em duas frentes internacionais
https://www.osul.com.br/estados-unidos-cancelam-visto-de-filha-e-mulher-de-ministro-da-saude/ Estados Unidos cancelam visto de filha e mulher de ministro da Saúde 2025-08-15
