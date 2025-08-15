Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Grêmio Grêmio acerta contratação de Marcos Rocha para reforçar lateral direita

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Com 19 títulos no currículo, Marcos Rocha chega ao Grêmio para encerrar a improvisação na lateral direita.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Com 19 títulos no currículo, Marcos Rocha chega ao Grêmio para encerrar a improvisação na lateral direita.

O Grêmio aguarda a chegada de Marcos Rocha, lateral-direito de 36 anos, que deixa o Palmeiras após sete temporadas. A contratação atende a uma necessidade urgente do Tricolor Gaúcho, que vem enfrentando dificuldades na posição ao longo de 2025.

Rocha tinha contrato com o clube paulista até dezembro, mas foi liberado de forma imediata pela diretoria alviverde, que segue em processo de reformulação. O jogador é esperado em Porto Alegre nas próximas horas para exames médicos e assinatura de contrato.

A lateral direita tem sido um dos pontos mais frágeis do elenco gremista nesta temporada. Com João Pedro ainda em recuperação de fratura na tíbia e João Lucas enfrentando nova lesão muscular, o técnico Mano Menezes precisou improvisar em diversas partidas. A saída de Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, no fim de julho, agravou ainda mais o cenário.

A chegada de Marcos Rocha representa uma solução imediata e experiente para o setor. Com apenas uma partida disputada no Campeonato Brasileiro, o jogador está apto a atuar pelo Grêmio na competição.

Marcos Rocha deixa o Palmeiras como um dos atletas mais vitoriosos da história do clube. Foram 346 partidas oficiais, nove gols, 40 assistências e 12 títulos conquistados — incluindo duas Copas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

Além da bagagem técnica, o lateral traz liderança e conhecimento de grandes jogos, características valorizadas pela diretoria gremista em um momento de reconstrução e ambição por títulos.

A contratação de Rocha segue a linha de reforços pontuais e experientes que o Grêmio vem buscando no mercado. Com o investimento de Marcelo Marques e a proximidade das eleições presidenciais no clube, a diretoria tem acelerado negociações para fortalecer o elenco e manter a competitividade no segundo semestre.

