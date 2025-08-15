Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente da Câmara dos Deputados destrava denúncias, e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

PT e PSOL acusam Eduardo Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar.

Foto: Reprodução
PT e PSOL acusam Eduardo Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar. (Foto: Reprodução)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou nesta sexta-feira (15) quatro pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao Conselho de Ética da Casa.

As representações contra o parlamentar estavam paradas na Mesa Diretora e aguardavam, há semanas, despacho de Motta. Pela manhã, após cobranças de partidos da base governista, o presidente da Câmara oficializou o encaminhamento dos pedidos.

As denúncias foram apresentadas pelo PT (três) e pelo PSOL (uma). Os partidos acusam Eduardo Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar por, supostamente, atuar contra os interesses do Brasil e a favor da adoção de sanções a autoridades brasileiras.

O envio das queixas ao Conselho de Ética marca o início da tramitação dos processos disciplinares contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo regimento da Câmara, após receber a representação, o conselho deve se reunir para instaurar formalmente o processo — a abertura é obrigatória. Nessa etapa, também são sorteados três nomes, dos quais o presidente do colegiado escolhe um para relatar o caso. Cabe ao relator apresentar um parecer indicando se o processo deve prosseguir ou ser arquivado.

O deputado denunciado também é notificado para apresentar uma defesa preliminar.

O presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Schiochet (União-SC), afirmou que ainda não há data definida para a instauração dos processos. “As representações acabaram de chegar. Vou analisar caso por caso antes de falar em prazos”, disse. Ele avaliou, porém, que a abertura não deve ocorrer na próxima semana. “Ao todo são 20 representações [contra Eduardo e outros deputados]. Não vai dar tempo”, afirmou.

Eduardo Bolsonaro tem se reunido com representantes do governo americano e é apontado como um dos articuladores da decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar exportações brasileiras para o país.

Residente nos Estados Unidos, o parlamentar não tem previsão de retorno ao Brasil. Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar influenciar processos contra o pai por meio de sanções econômicas impostas pelo governo Trump ao Brasil.

Nas últimas semanas, Eduardo Bolsonaro declarou que tanto Hugo Motta quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estariam na mira de novas sanções do governo americano a autoridades brasileiras.

Segundo ele, a pressão só cessará caso avance no Congresso a proposta de anistia às condenações relacionadas aos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Grêmio acerta contratação de Marcos Rocha para reforçar lateral direita
Garoa e frio não impedem Grêmio de intensificar preparação para duelo contra o Atlético-MG
https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-destrava-denuncias-e-conselho-de-etica-analisara-pedidos-de-cassacao-de-eduardo-bolsonaro/ Presidente da Câmara dos Deputados destrava denúncias, e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Mosqueteiras encerram preparação para duelo contra o Flamengo de São Pedro pelo Gauchão Feminino
Porto Alegre Porto Alegre cria Guarda Civil Metropolitana com mais 100 agentes e plano de carreira
Esporte De La Cruz volta ao grupo e reforça Flamengo contra o Inter
Brasil Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
Grêmio Garoa e frio não impedem Grêmio de intensificar preparação para duelo contra o Atlético-MG
Grêmio Grêmio acerta contratação de Marcos Rocha para reforçar lateral direita
Política Estados Unidos cancelam visto de filha e mulher de ministro da Saúde
Esporte Brasil domina no vôlei de base e avança em duas frentes internacionais
Grêmio Grêmio mira Anderson Talisca após recuo em negociação por Róger Guedes
Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista
Pode te interessar

Política Estados Unidos cancelam visto de filha e mulher de ministro da Saúde

Brasil Supremo marca as datas do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista

Política Condenado, líder de acampamento bolsonarista em Brasília rompe tornozeleira eletrônica e desaparece