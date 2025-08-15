Grêmio Garoa e frio não impedem Grêmio de intensificar preparação para duelo contra o Atlético-MG

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Após o último treino neste sábado, o Grêmio embarca em voo fretado rumo a Belo Horizonte, onde ficará concentrado até o duelo contra o Atlético-MG. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após o último treino neste sábado, o Grêmio embarca em voo fretado rumo a Belo Horizonte, onde ficará concentrado até o duelo contra o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Sob clima típico de inverno porto-alegrense, com garoa e temperaturas baixas, o Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira (15) mais uma etapa da preparação para enfrentar o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O treino no CT Luiz Carvalho foi o penúltimo antes da partida que marca o início do returno do Campeonato Brasileiro.

A atividade começou no campo 1 com aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Os jogadores realizaram exercícios com bola, alongamento, corrida, troca de passes e circuitos de movimentação — tudo em ritmo intenso, mesmo sob o frio.

Após cerca de 30 minutos, o técnico Mano Menezes reuniu os titulares no campo 2 para um trabalho tático. A sessão foi voltada ao posicionamento defensivo e ofensivo, jogadas de bola parada e simulações de situações de jogo, com foco total no confronto diante do Galo.

O último treino antes da partida será neste sábado, às 10 horas, novamente no CT Luiz Carvalho. Logo após a atividade, a delegação gremista embarca em voo fretado para Belo Horizonte, onde ficará concentrada até o horário do jogo.

A partida contra o Atlético-MG é vista como crucial para o Grêmio retomar o equilíbrio na competição e iniciar o segundo turno com desempenho superior ao da primeira metade.

