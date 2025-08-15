Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Garoa e frio não impedem Grêmio de intensificar preparação para duelo contra o Atlético-MG

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Após o último treino neste sábado, o Grêmio embarca em voo fretado rumo a Belo Horizonte, onde ficará concentrado até o duelo contra o Atlético-MG.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Após o último treino neste sábado, o Grêmio embarca em voo fretado rumo a Belo Horizonte, onde ficará concentrado até o duelo contra o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Sob clima típico de inverno porto-alegrense, com garoa e temperaturas baixas, o Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira (15) mais uma etapa da preparação para enfrentar o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O treino no CT Luiz Carvalho foi o penúltimo antes da partida que marca o início do returno do Campeonato Brasileiro.

A atividade começou no campo 1 com aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Os jogadores realizaram exercícios com bola, alongamento, corrida, troca de passes e circuitos de movimentação — tudo em ritmo intenso, mesmo sob o frio.

Após cerca de 30 minutos, o técnico Mano Menezes reuniu os titulares no campo 2 para um trabalho tático. A sessão foi voltada ao posicionamento defensivo e ofensivo, jogadas de bola parada e simulações de situações de jogo, com foco total no confronto diante do Galo.

O último treino antes da partida será neste sábado, às 10 horas, novamente no CT Luiz Carvalho. Logo após a atividade, a delegação gremista embarca em voo fretado para Belo Horizonte, onde ficará concentrada até o horário do jogo.

A partida contra o Atlético-MG é vista como crucial para o Grêmio retomar o equilíbrio na competição e iniciar o segundo turno com desempenho superior ao da primeira metade.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Presidente da Câmara dos Deputados destrava denúncias, e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro
Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
https://www.osul.com.br/garoa-e-frio-nao-impedem-gremio-de-intensificar-preparacao-para-duelo-contra-o-atletico-mg/ Garoa e frio não impedem Grêmio de intensificar preparação para duelo contra o Atlético-MG 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Mosqueteiras encerram preparação para duelo contra o Flamengo de São Pedro pelo Gauchão Feminino
Porto Alegre Porto Alegre cria Guarda Civil Metropolitana com mais 100 agentes e plano de carreira
Esporte De La Cruz volta ao grupo e reforça Flamengo contra o Inter
Brasil Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
Política Presidente da Câmara dos Deputados destrava denúncias, e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro
Grêmio Grêmio acerta contratação de Marcos Rocha para reforçar lateral direita
Política Estados Unidos cancelam visto de filha e mulher de ministro da Saúde
Esporte Brasil domina no vôlei de base e avança em duas frentes internacionais
Grêmio Grêmio mira Anderson Talisca após recuo em negociação por Róger Guedes
Política Ministro André Mendonça vota para validar repactuação de acordos de leniência da Lava-Jato, mas Flávio Dino pede vista
Pode te interessar

Grêmio Mosqueteiras encerram preparação para duelo contra o Flamengo de São Pedro pelo Gauchão Feminino

Grêmio Grêmio acerta contratação de Marcos Rocha para reforçar lateral direita

Grêmio Grêmio mira Anderson Talisca após recuo em negociação por Róger Guedes

Grêmio Livre no mercado, Nathan “Pescador” desperta interesse após saída do Grêmio