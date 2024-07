Notícias Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, surpreende e questiona a Câmara dos Deputados sobre gastos de Eduardo Bolsonaro em viagem

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro tem histórico de proximidade com o bolsonarismo. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), deu andamento a uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após a Câmara reembolsar uma passagem aérea do parlamentar para Washington. O filho “Zero Três” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi à capital americana em março, com dinheiro público, para encontrar políticos de direita e expor sua tese de que o Brasil “não é mais uma democracia”. Em um despacho que surpreendeu agentes políticos, Nardes oficiou a terceira-secretaria da Câmara a explicar se autorizou ou não esse reembolso.

A ação contra Eduardo Bolsonaro foi protocolada pela deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), pelo estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP) e pelo vereador da capital paulista Celso Giannazi (PSOL). Tradicionalmente, o TCU não dá andamento a representações de deputados contra colegas sobre assuntos dos mandatos. Além disso, Nardes é próximo ao ex-presidente. De acordo com um interlocutor, ele está se distanciando da família Bolsonaro e quis mostrar o “poder da caneta”.

Para a deputada Luciene, autora do requerimento, a viagem do parlamentar aos Estados Unidos, paga com verbas públicas, é “um verdadeiro absurdo”. “Se for comprovado que ele não recebeu autorização para o reembolso desse gasto, cabe ao TCU condenar o deputado a devolver o dinheiro”, declarou.

De acordo com o despacho de Augusto Nardes, a terceira-secretaria deve prestar esclarecimentos sobre a autorização do reembolso antes que se decida se uma apuração deve ser instalada ou não. O terceiro-secretário da Casa, deputado Júlio César (PSD-PI), informou à Coluna via assessoria de imprensa que ainda não foi notificado. O órgão é responsável por avalizar os reembolsos a parlamentares.

Histórico

Nardes teve um áudio vazado, em 2022, citando uma suposta conversa com Bolsonaro e dando a entender que os militares se preparavam para impedir a posse do então presidente eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele chegou a se afastar temporariamente da Corte.

Em 2015, Nardes foi o ministro do TCU responsável pela análise das contas da ex-presidente Dilma, quando foram relatadas as pedaladas fiscais que levaram ao impedimento de Dilma. Na ocasião, Nardes afirmou que as pedaladas “distorceram a realidade fiscal” e que a responsabilidade de Dilma era “direta”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/ministro-augusto-nardes-do-tribunal-de-contas-da-uniao-surpreende-e-questiona-camara-dos-deputados-sobre-gastos-de-eduardo-bolsonaro-em-viagem/

Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, surpreende e questiona a Câmara dos Deputados sobre gastos de Eduardo Bolsonaro em viagem

2024-07-22