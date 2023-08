Política Ministro da Agricultura de Lula volta atrás e irá participar de audiência na CPI do MST

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Chamado de "fujão" e "traidor do agro" pelo relator da CPI, Carlos Fávaro anteriormente alegou a falta pela "extensa agenda ministerial". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) que não irá comparecer à reunião desta quinta-feira (17). No entanto, o ministro voltou atrás e deve falar ao colegiado.

O ministro teria ligado para o presidente do colegiado, Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), e se comprometido a prestar depoimento, após a bronca levada na oitiva de terça-feira (15).

“O ministro Fávaro tinha sido convocado. Mudamos de convocação para convite. Ele havia dado a palavra que estaria presente nesta quinta-feira. Então, quero deixar registrado que esta CPI, em acordo com o governo, tinha mudado de convocação para convite, e ele tinha marcado a data de quinta-feira, como foi feito pelo ministro Paulo Teixeira, que compareceu e respondeu, como está sendo a nossa responsabilidade como presidência”, reclamou Zucco.

“Quero que o governo responda, porque solicitamos a convocação, houve um acordo com V.Exas. para mudar de convocação para convite, com o compromisso do comparecimento. Ele deu a data, marcamos na quinta-feira, e agora estamos recebendo essa informação da assessoria”, completou.

Segundo Fávaro, uma “extensa agenda ministerial” o impediria de participar do colegiado. “Levamos a vosso conhecimento que, em razão da extensa agenda ministerial, não será possível o comparecimento na audiência em tela. Contamos com vossa compreensão e enviamos cordiais cumprimentos”, escreveu a coordenadora-geral de agenda, cerimonial e eventos da pasta, Rosane Henn, em e-mail enviado à CPI.

Nilto Tatto (PT-SP) justificou que pode ter havido uma incompatibilidade similar como a que aconteceu com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. “Ele mandou três opções de data para não fazer a audiência no dia 10. Como tinha ameaça de transformar o convite em convocação, ele cancelou a agenda ele foi e deu um jeito. Pode ser que o ministro Fávaro pelo mesmo motivo não pôde atender.”

“Fujão”

O relator do colegiado, o deputado Ricardo Salles (PL-SP), foi ao Twitter para criticar o ministro, o chamando de “fujão”. “Ministro Fávaro da Agricultura marcou data para atender o convite da CPI do MST para essa quinta-feira, aliás, que seria convocação, mas foi convertida em convite por mera cortesia, e ele fugiu. Mais um ministro fujão, que não confia no próprio taco. Traidor do agro.”

A acusação de fujão não ficou apenas para Fávaro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, teve a convocação anulada por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Salles fez questão de reforçar a fuga de Rui Costa.

