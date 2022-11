Política Ministro da Agricultura diz que bloqueios nas estradas federais devem ser encerrados em breve

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Montes garantiu que “não faltou e não faltará abastecimento em supermercados” Foto: Reprodução de TV Montes garantiu que “não faltou e não faltará abastecimento em supermercados”. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, disse nesta quinta-feira (03) que os bloqueios nas estradas federais, promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde a noite de domingo (30), devem ser encerrados em breve.

“Os bloqueios caem a cada momento. Felizmente, estamos chegando ao final desse momento duro para o Brasil”, afirmou Montes. “Tenho certeza que a população compreendeu a situação, e a maioria repreendeu essa posição de fechamento de rodovias”, prosseguiu o ministro.

Montes garantiu que “não faltou e não faltará abastecimento em supermercados”. “Há um estoque nos centros de distribuição, então, não faltaram e não faltarão produtos nos supermercados”, ressaltou ele, acrescentando que o setor de proteína animal é o que mais tem sido afetado pelos bloqueios nas estradas.

O ministro disse ainda que as manifestações “são um grande ato democrático que o País viveu”. “São manifestações bastante democráticas, em um quadro que não conhecíamos ainda no Brasil, de tamanha polarização e da forma com que essa eleição foi construída, diferentemente das anteriores. Nós nunca tivemos um engajamento tão grande, principalmente do setor da imprensa, e isso é claro que cria uma distorção — também democrática, todo mundo tem o direito de se manifestar”, declarou.

“Nós aceitamos o governo, é claro que aceitamos. Seremos uma oposição madura e respeitosa, principalmente com o Congresso atual. Falando do agro, esperamos que o Brasil continue nessa trilha de desenvolvimento e que o agro mantenha a respeitabilidade que tem no cenário internacional”, finalizou. As declarações do ministro foram dadas em entrevista à CNN.

