Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

O robô da equipe Butia Bots teve que desempenhar tarefas domésticas dentro de uma casa simulada Foto: Christi Amorim/Divulgação O robô da equipe Butia Bots teve que desempenhar tarefas domésticas dentro de uma casa simulada. (Foto: Christi Amorim/Divulgação) Foto: Christi Amorim/Divulgação

A Butia Bots (Brazilian United Team for Intelligent Automation) conquistou o primeiro lugar na categoria @home na 20° edição da CBR (Competição Brasileira de Robótica), realizada em São Bernardo do Campo (SP), no mês passado.

A equipe, composta por acadêmicos de graduação e pós-graduação da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), da Furg (Universidade Federal do Rio Grande) e do IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul), disputou a final do campeonato com a Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros.

A CBR, maior competição universitária de robótica do Brasil, é composta por 16 categorias, nas quais robôs autônomos devem desempenhar tarefas cotidianas corretamente, sem que haja intervenção humana. Entre os segmentos, há, por exemplo, provas de corrida, de futebol, de voo e de assistência éstica (@home), categoria disputada pelo Butia Bots. Nesta área, os robôs precisam inteligência de serviço para realizar ações dentro de uma casa simulada, com o intuito de estimular o desenvolvimento de tecnologias ésticas pessoais para o futuro.

Para concorrer na categoria, a equipe gaúcha levou a São Paulo o robô Doris, que possui “rosto” com sensores e motores que servem para movimentar a mandíbula e os olhos. O robô tem também câmeras, rodas para locomoção, torso e braços aptos a atividades de manipulação, além de computadores responsáveis pelo processamento de dados.

