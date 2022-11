Brasil Manifestações em rodovias federais prosseguem em oito Estados

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

No Rio Grande do Sul, não há bloqueios desde o feriado de Finados Foto: PRF/Divulgação No Rio Grande do Sul, não há bloqueios desde o feriado de Finados. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

O número de manifestações em rodovias federais diminuiu em todo o País na manhã desta quinta-feira (03). Segundo balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), apenas oito Estados ainda registram protestos com bloqueios totais ou parciais no trânsito: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina.

Cerca de 900 manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em estradas federais já haviam sido dispersadas pela PRF até a manhã desta quinta. Os protestos iniciaram na noite de domingo (30), após a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial.

No Rio Grande do Sul, não há bloqueios desde o feriado de Finados, na quarta-feira (02). A PRF gaúcha começou a desobstruir as rodovias na manhã de terça (1º), com o uso de máquinas e bombas de gás lacrimogêneo.

Na quarta (02), Bolsonaro pediu que todas as estradas sejam desbloqueadas. “O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando”, disse o presidente.

