Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

O atropelamento ocorreu no interior de São Paulo Foto: Divulgação O atropelamento ocorreu no interior de São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um motorista atropelou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma manifestação na Rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP), na tarde de quarta-feira (02). Dezessete pessoas – entre elas duas meninas e três policiais militares – ficaram feridas.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele disse à Polícia Civil que acelerou o carro após ter sido agredido pelos manifestantes, que bloqueavam a estrada. A suposta agressão ainda não foi confirmada pela polícia, que investiga o caso. Várias pessoas gravaram o momento em que o motorista acelerou e atropelou o grupo que estava no meio da pista.

“Estávamos em negociação com os manifestantes para poder desobstruir a via por completo. A negociação era pacífica, quando teve a interrupção total da pista. Alguns manifestantes chegaram a deitar na rodovia. Não houve uso de força, mas um condutor arrancou bruscamente sobre as pessoas. Ele só parou quando os policiais fizeram a abordagem”, disse o capitão da Polícia Militar Rodoviária de São José do Rio Preto (SP), Maurício Noé Cavalari.

De acordo com ele, várias ambulâncias foram acionadas e levaram os feridos para hospitais e unidades de saúde da região. “Retiramos o condutor e a passageira do carro para levá-los à delegacia em segurança. Também conseguimos conversar com os manifestantes e liberar a rodovia por completo”, afirmou o capitão.

Das 17 pessoas atropeladas, duas sofreram ferimentos graves. De acordo com o coronel do Comando de Policiamento do Interior 5, Carlos Enrique Forner, manifestantes tentaram agredir o motorista depois que ele atropelou o grupo, mas foram impedidos por policiais. O veículo do homem foi danificado.

As manifestações em rodovias federais de todo o País iniciaram na noite de domingo (30), em protesto contra a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial. Na quarta-feira (02), Bolsonaro pediu aos manifestantes que desobstruam todas as estradas.

