PF investiga a espionagem de políticos, ministros do STF e jornalistas por servidores da Abin Foto: Roque de Sá/Agência Senado ga a espionagem de políticos, ministros do STF e jornalistas por servidores da Abin. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Chamado para prestar esclarecimentos sobre a espionagem de políticos, ministros do STF (Supremo Tribunal Federa) e jornalistas, Luiz Fernando Côrrea seguirá no comando da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), garantiu o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A permanência de Côrrea tem sido colocada em xeque por líderes políticos e ministros, que apontam omissão do diretor-geral em relação ao caso, segundo informações divulgadas pela CNN.

O número 2 da Abin, Alessandro Moretti, também está sob pressão. Desde que ele entrou no governo, trabalha sob desconfiança do entorno do presidente Lula por conta da ligação com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Moretti foi secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal e diretor de inteligência da Polícia Federal. Nos dois casos, durante as gestões de Torres.

Três exonerações

Desde que a operação que investiga interceptações ilegais de telefones celulares foi deflagrada pela Polícia Federal, três servidores da Abin foram exonerados. Um deles é o secretário de Gestão e Planejamento, Paulo Maurício Fortunato, o terceiro posto na linha de poder do órgão. Os outros dois são os servidores presos na última sexta-feira (20).

2023-10-26