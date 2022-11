Política Ministro da Casa Civil nomeia Geraldo Alckmin e oficializa o início da transição do governo federal

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Vice-presidente eleito foi nomeado para o Cargo Especial de Transição Governamental Foto: José Cruz/Agência Brasil Vice-presidente eleito foi nomeado para o Cargo Especial de Transição Governamental. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começou oficialmente na madrugada desta sexta-feira (04). O ministro da Casal Civil, Ciro Nogueira, nomeou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para o Cargo Especial de Transição Governamental.

A nomeação de Alckmin foi publicada na edição desta sexta do Diário Oficial da União. Na quinta (03), Alckmin se reuniu, no Palácio do Planalto, com o ministro da Casa Civil. Esse foi o primeiro encontro para tratar da transição. Alckmin foi escolhido por Lula para coordenar a equipe de transição. Ciro, por sua vez, chefia os trabalhos pelo lado do atual governo.

O vice-presidente eleito chegou ao Planalto acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador do plano de governo de Lula, Aloizio Mercadante. Alckmin disse que a conversa foi “bastante proveitosa” e reforçou, em mais de uma oportunidade durante entrevista, que a “transição já começou”.

De acordo com ele, a equipe de transição vai trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição, para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo.

O vice-presidente eleito não quis antecipar nomes que vão compor a equipe de transição. Disse, porém, que eles virão de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições.

Alckmin afirmou que nomes do MDB e do PDT, que aderiram à candidatura de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele não descartou a participação de nomes de partidos de centro. “A partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, a gente começa a divulgar os nomes da transição”, declarou o ex-tucano.

