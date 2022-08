Geral Ministro da Defesa e presidente da Justiça Eleitoral discutem propostas das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

O encontro ocorreu uma semana após a posse de Moraes na presidência do TSE. (Foto: Warley Andrade/TV Brasil)

Em uma reunião de cerca de uma hora e meia, nesta terça-feira (23), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, trataram das propostas das Forças Armadas para alterar o método de testagem das urnas eletrônicas e ficaram de agendar um novo encontro na semana que vem. Nogueira relatou a interlocutores que, ao deixar a Corte, conversou com o presidente Jair Bolsonaro e pediu que ele não elevasse o tom contra o Judiciário.

O ministro da Defesa foi recebido por Moraes horas depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação contra empresários que apoiam o governo. A ação, determinada pelo próprio Moraes, irritou Bolsonaro. Aliados do presidente passaram a temer que ele reagisse à investida contra os empresários e fizesse novos ataques ao presidente do TSE, com quem vinha passando um período de armistício.

De acordo com interlocutores da Presidência, Nogueira relatou não ter mencionado a operação com Moraes para não misturar os dois temas – a ação da PF e as propostas de mudança na fiscalização das urnas. O encontro entre os dois não contou com a presença de assessores.

Segundo informações do jornal O Globo, a reunião no TSE transcorreu em tom cordial e que Moraes sinalizou que ouviria a equipe técnica do tribunal a respeito das sugestões feitas pelos militares. O ministro da Defesa tem afirmado que ainda é possível que o TSE acate as mudanças no processo eleitoral, apesar de faltar 40 dias para o primeiro turno das eleições deste ano, marcadas para o dia 2 de outubro.

Paulo Sérgio Nogueira, em relatos reservados, afirmou que a conversa com Moraes foi positiva e serviu para abrir um canal de diálogo com a Corte. O ministro da Defesa vem insistindo para que haja uma reunião entre técnicos do TSE e militares.

Após sair da Corte Eleitoral, Nogueira esteve no Palácio do Planalto e acompanhou a cerimônia para recepção do coração de Dom Pedro I, que faz parte da celebração dos 200 anos de Independência do Brasil. Ao chegar ao Planalto, ele foi abordado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que quis saber detalhes da conversa com Moraes.

Gesticulando, o ministro da Defesa sinalizou que o encontrou havia sido positivo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Célio Faria, também conversou com o general. As informações são do jornal O Globo.

