Política Ministro da Defesa leva militares para reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Teor do encontro não foi divulgado. Ministro Paulo Sérgio Nogueira tem reiterado ao tribunal pedido de mudança no modelo de testagem das urnas eletrônicas Foto: TSE/Divulgação Teor do encontro não foi divulgado. Ministro Paulo Sérgio Nogueira tem reiterado ao tribunal pedido de mudança no modelo de testagem das urnas eletrônicas. Foto: TSE/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, recebeu nesta quarta-feira (31) o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para uma segunda reunião.

O teor do encontro não foi divulgado. Nogueira tem reiterado ao TSE pedido de mudança no modelo de testagem das urnas eletrônicas. Também participaram da reunião o secretário de Tecnologia do TSE, Júlio Valente; o coronel Marcelo Nogueira de Souza, o general Rodrigo Vergara e o secretário geral do TSE, José Levi.

Segundo o TSE, Nogueira de Souza, do Exército, fez parte da comissão de técnicos das Forças Armadas que inspecionou os códigos-fonte das urnas no início do mês, após pedido da Defesa.

Na semana passada, após a reunião com Nogueira, Moraes recebeu representantes da Polícia Federal. O encontro durou cerca de 30 minutos. Em seguida, representantes do movimento Pacto pela Democracia também foram recebidos pelo presidente do TSE.

Na segunda-feira (22), Moraes se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na saída, Pacheco voltou a defender a segurança das urnas eletrônicas e o trabalho da Justiça Eleitoral – discurso que vem sendo ecoado por diversas autoridades do país nas últimas semanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política