Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Objetivo seria impedir que governo ucraniano ataque infraestrutura civil e moradores no Donbass. (Foto: Reprodução)

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou que unidades militares russas que operam em todas as áreas da Ucrânia intensifiquem suas operações para evitar ataques no leste do país e em outros territórios controlados pela Rússia.

Conforme informação publicada no site do ministério, Shoigu “deu as instruções necessárias para aumentar ainda mais as ações de grupos em todas as áreas operacionais, a fim de excluir a possibilidade de o regime de Kiev lançar ataques maciços de foguetes e artilharia contra infraestrutura civil e moradores de assentamentos em Donbass e outras regiões”.

As observações parecem ser uma resposta direta ao que Kiev diz ser uma série de ataques bem-sucedidos realizados em 30 centros russos de logística e munições, usando vários sistemas de lançamento de foguetes múltiplos recentemente fornecidos pelo Ocidente.

Os ataques estão causando estragos nas linhas de suprimentos russas e reduziram significativamente a capacidade ofensiva da Rússia, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia.

Separatistas apoiados pela Rússia disseram que a Ucrânia atingiu a cidade de Alchevsk, a leste de Sloviansk, com seis foguetes HIMARS fabricados nos Estados Unidos no sábado. A autodenominada República Popular de Luhansk disse que os ataques mataram dois civis e danificaram um depósito de ônibus, um campo de saúde e apartamentos.

As forças armadas da Ucrânia disseram que atacaram o depósito de ônibus porque tinham informações de que ele estava sendo usado para abrigar tropas russas.

O Ministério da Defesa russo disse que suas forças destruíram uma rampa de lançamento e um veículo de recarga para um dos sistemas HIMARS implantados perto da cidade oriental de Pokrovsk. Ele também disse que eles derrubaram um helicóptero MI-17 ucraniano perto de Sloviansk e uma aeronave SU-25 na região de Kharkiv, mais ao norte, e destruíram um depósito em Odesa, no sul da Ucrânia, que armazenava mísseis antinavio Harpoon de países da Otan.

Militares ucranianos disseram que a Rússia parecia estar reagrupando unidades para uma ofensiva em direção a Sloviansk, uma cidade simbolicamente importante mantida pela Ucrânia na região leste de Donetsk.

“Não são apenas ataques de mísseis do ar e do mar”, disse Vadym Skibitskyi, porta-voz da inteligência militar ucraniana. “Podemos ver bombardeios ao longo de toda a linha de contato, ao longo de toda a linha de frente. Há um uso ativo de aviação tática e helicópteros de ataque”.

O Ministério da Defesa britânico declarou que a Rússia também está reforçando as defesas nas áreas que ocupa no sul da Ucrânia, após pressão das forças ucranianas e promessas de líderes do país de forçar a saída das forças russas.

Na última semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu à comunidade internacional que reconheça oficialmente a Rússia como um Estado terrorista em um discurso após o ataque à cidade de Vinnytsia.

“A Rússia mostrou sua atitude em relação à lei internacional, à Europa e a todo o mundo civilizado. Depois disso, ninguém pode ter dúvidas de que é necessário criar um Tribunal Especial sobre a agressão russa contra a Ucrânia o mais rápido possível”, disse Zelensky.

O líder ucraniano afirmou que entre as 23 pessoas mortas havia três crianças com menos de 10 anos.

