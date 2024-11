Política Ministro da Educação, Camilo Santana passa a ser opção para a sucessão de Lula na candidatura à Presidência da República em 2026 pelo PT

11 de novembro de 2024

A vitória do PT na eleição para a prefeitura de Fortaleza (CE), a única do partido nas capitais, turbinou o capital político do ministro. (Foto: Divulgação)

A vitória do PT na eleição para a prefeitura de Fortaleza (CE), a única do partido nas capitais, turbinou o capital político do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, e consolidou o nome dele nas rodas de apostas para a sucessão presidencial em 2026, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decida não concorrer. Petistas advertem, contudo, que o ministro tem de apresentar mais resultados de sua gestão para se cacifar como presidenciável, e não se restringir ao “Pé-de-meia”, com o qual tem feito uma “turnê” pelo País.

Desde o lançamento do “Pé-de-meia” – que paga uma bolsa mensal para alunos do ensino médio -, principal vitrine do Lula 3, Camilo vem se consolidando como um dos auxiliares mais próximos do presidente. Em dezembro, ele vai entregar um pacote de ações para professores, a ser anunciado por Lula, para melhorar a formação dos docentes.

O titular do Ministério da Educação (MEC) também tem sido atuante para preservar o orçamento da pasta, em meio às negociações do pacote de cortes que o governo deve anunciar nesta semana. Para reduzir os danos, uma das propostas sobre a mesa é obrigar a destinação de emendas parlamentares para a educação. Regra em vigor já dispõe que 50% das emendas individuais devem, obrigatoriamente, ser repassadas à saúde.

O pacote destinado aos professores, previsto para o fim do ano, é fruto de uma cobrança de Lula em evento recente no Palácio do Planalto, quando ele classificou o salário da categoria como uma “merreca”. “Nós vamos ter que criar um programa de incentivo para alunos que prestaram o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] fazerem um curso para se transformarem em professores”, demandou.

Uma fonte do setor de educação que acompanha a elaboração desse programa disse ao jornal Valor Econômico que um dos problemas era a formação dos docentes, porque 7 em cada 10 alcançam a licenciatura pelo Ensino à Distância (EAD), sendo que o diploma poderia ser obtido com menos de 50% de prática em sala de aula. Pelas novas regras impostas pelo MEC neste ano, as faculdades devem oferecer ao menos metade do curso no modo presencial.

Uma outra fonte da área de educação, ligada ao ensino superior, que pediu anonimato, concorda com a revisão do marco regulatório do EAD. Mas chama a atenção para a realidade brasileira. Alerta que o EAD é a única ferramenta disponível para uma parcela da população. O Censo 2023 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostrou que 1.273 municípios brasileiros têm o EAD como única opção de ensino superior – isso corresponde a 20% dos municípios do país.

Fontes da área de educação avaliam que Camilo tem se empenhado em cumprir as promessas de seu discurso de posse, principalmente, priorizar a alfabetização na idade certa, ampliar o ensino em tempo integral e combater a evasão escolar. “Mas não com a velocidade esperada”, alertou uma fonte conceituada. As informações são do jornal Valor Econômico.

