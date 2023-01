Educação Ministro da Educação erra soma e vídeo viraliza nas redes sociais

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Camilo Santana disse que resultado de 8 + 4 é 11, em vez de 12, o valor correto Foto: Luis Fortes/MEC/Divulgação Camilo Santana disse que resultado de 8 + 4 é 11, em vez de 12, o valor correto. (Foto: Luis Fortes/MEC/Divulgação) Foto: Luis Fortes/MEC/Divulgação

O ministro da Educação, Camilo Santana, viralizou nas redes sociais, na sexta-feira (06), após dizer que o resultado da soma de 8 + 4 é 11, em vez de dizer 12, o valor correto.

Na ocasião, o ministro anunciava, em entrevista coletiva à imprensa, o secretariado que fará parte do Ministério da Educação, e fez a soma do número de homens e de mulheres da pasta.

Os nomes dos novos integrantes da equipe técnica do Ministério da Educação são:

Izolda Cela, secretária-executiva do MEC;

Katia Schweickardt, secretária de Educação Básica e Alfabetização;

Denise Carvalho, secretária de Educação Superior;

Helena Sampaio, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior;

Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica;

Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão;

Maurício Holanda, secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino;

Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

Mercedes Bustamante, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes);

Márcia Ângela, presidente da Fundação Joaquim Nabuco.

