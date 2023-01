Mundo Rússia encerra cessar-fogo autoproclamado e promete seguir em frente na Ucrânia

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Presidente Vladimir Putin ordenou na sexta-feira (6) um cessar-fogo de 36 horas ao longo da linha de contato para a celebração do Natal ortodoxo da Rússia e da Ucrânia, que caiu no sábado (7).

O bombardeio noturno da Rússia em regiões no Leste da Ucrânia deixou ao menos uma vítima, disseram autoridades locais neste domingo (08), depois que o país encerrou um autodeclarado cessar-fogo de Natal e prometeu continuar o combate até alcançar uma vitória sobre seu vizinho.

O presidente Vladimir Putin ordenou na sexta-feira (06) um cessar-fogo de 36 horas ao longo da linha de contato para a celebração do Natal ortodoxo da Rússia e da Ucrânia, que caiu no sábado (07). A Ucrânia havia rejeitado a trégua e houve bombardeios ao longo da linha de frente.

Um homem de 50 anos morreu na região Nordeste de Kharkiv como resultado do bombardeio da Rússia, disse o governador da região, Oleh Sinehubov, no aplicativo de mensagens Telegram. A notícia chegou minutos depois da meia-noite em Moscou.

A maioria dos cristãos ortodoxos ucranianos celebra tradicionalmente o Natal em 7 de janeiro, assim como os cristãos ortodoxos na Rússia. Mas este ano, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, a maior do país, também permitiu uma celebração em 25 de dezembro. Ainda assim, muitos celebraram o feriado no sábado, reunindo-se em igrejas e catedrais.

O Kremlin disse que Moscou vai prosseguir com o que chama de “operação militar especial” na Ucrânia e que Kiev e seus aliados ocidentais chamam de agressão não provocada para tomar terras.

“As tarefas definidas pelo presidente [Putin] para a operação militar especial ainda serão cumpridas”, disse a agência estatal russa TASS, citando o primeiro vice-chefe de gabinete de Putin, Sergei Kiriyenko.

“E definitivamente haverá uma vitória”. Não há fim à vista para a guerra, agora em seu 11º mês, que matou milhares, deslocou milhões e transformou cidades ucranianas em escombros.

Autoridades ucranianas também relataram explosões em áreas que compõem a região mais ampla de Donbass – a linha de frente da guerra onde os combates duram meses. Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, na Ucrânia, disse que houve nove ataques com mísseis na região durante a noite, incluindo sete na cidade devastada de Kramatorsk. Segundo informações preliminares, não houve vítimas.

Explosões também foram ouvidas na cidade de Zaporizhzhia, o centro administrativo da região de Zaporizhzhia, disse uma autoridade local, sem dar nenhum relatório imediato sobre danos ou vítimas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na quarta-feira (04) que a Rússia está planejando uma grande nova ofensiva. O Pentágono disse na sexta-feira que o objetivo de Putin de tomar o território ucraniano não mudou, mesmo que seus militares continuem sofrendo golpes.

Há uma preocupação crescente de que Belarus – um firme apoiador de Moscou – possa ser usado como um ponto de partida para atacar a Ucrânia pelo Norte, após aumentar a atividade militar no país e novas transferências de tropas russas para lá.

Os canais não oficiais do Telegram que monitoram a atividade militar em Belarus relataram no final do sábado que cerca de 1.400 a 1.600 soldados russos chegaram da Rússia à cidade de Vitebsk, no Nordeste de Belarus, nos últimos dois dias.

