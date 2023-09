Economia Ministro da Fazenda apresentará plano de transformação ecológica em Nova York, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Ministro integra comitiva brasileira em viagem aos Estados Unidos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca neste sábado (16) para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da Climate Week (Semana do Clima), evento que discute iniciativas para enfrentar as mudanças climáticas.

O ministro integra a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

Até quarta-feira (20), Haddad apresentará a investidores, autoridades e acadêmicos, o Plano de Transformação Ecológica do Brasil. O governo pretende fortalecer as relações internacionais no enfrentamento à crise climática. Entre os compromissos agendados, estão reuniões com empresários, participação em fóruns e encontros com especialistas e tomadores de decisão.

Na segunda-feira (18), o ministro participará de evento promovido pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) na Bolsa de Nova York e de encontros acadêmicos promovidos pelas Universidades de Harvard e de Columbia. No evento de Harvard, está previsto um encontro bilateral com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry.

Na terça-feira (19), Haddad participará de um café da manhã organizado pelo Instituto Igarapé e pela Coalizão pela Amazônia. Em seguida, o ministro se reunirá com Ian Bremmer, CEO da Eurasia, e mais 20 investidores; e Michael Bloomberg, empresário e ex-prefeito de Nova Iorque.

Na quarta-feira (20), o ministro acompanhará o presidente Lula na Cúpula de Ambição Climática, na sede das Nações Unidas. Por volta das 13h (horário local), 14h no horário de Brasília, Haddad participará do encontro de Lula com o presidente norte-americano Joe Biden.

O encontro pretende debater e fortalecer os esforços conjuntos do Brasil e dos Estados Unidos no combate às mudanças climáticas e na promoção de políticas de desenvolvimento sustentável.

Por fim, na tarde de quarta, Haddad encontrará o secretário-geral da OEO (Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura) e o chefe da representação do órgão no Brasil. O ministro embarca de volta para o Brasil na noite de quarta-feira, chegando ao país na quinta-feira (21) de manhã.

Ministro da Fazenda apresentará plano de transformação ecológica em Nova York, nos Estados Unidos

2023-09-16