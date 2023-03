Política Ministro da Fazenda detalha arcabouço fiscal a Lula, e discussão continua na segunda

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Fernando Haddad fez uma apresentação detalhada da proposta ao presidente. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As discussões dentro do governo sobre a nova regra de controle das despesas públicas (o chamado arcabouço fiscal) continuam na próxima segunda-feira (20), quando haverá uma reunião da Junta de Execução Orçamentária no fim do dia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma apresentação detalhada da proposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa reunião que durou mais de duas horas na tarde desta sexta-feira. A reunião começou por volta das 15h30 e terminou próximo das 18h.

Os detalhes, porém, permanecem em sigilo. O governo pretende divulgar a proposta de nova regra fiscal antes da viagem do presidente à China, que começa no dia 24.

Além de Haddad e Lula, a reunião contou com a presença dos ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin; da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A JEO é formada pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. A ministra da Gestão também deve participar da reunião da próxima segunda.

De acordo com integrantes do governo, na reunião desta sexta, Haddad fez uma apresentação da proposta e houve uma rápida discussão sobre o projeto. Não houve anúncio oficial e os ministros não falaram com a imprensa. O ministério da Fazenda informou que não há informação, por parte da pasta, sobre o resultado da reunião.

A regra fiscal que vai substituir o teto de gastos foi concluído pela equipe de Haddad no começo deste mês. Depois, o ministro apresentou a proposta aos demais ministros da equipe econômica do governo Lula.

O presidente, por sua vez, recebeu a proposta na quarta-feira. Os detalhes foram discutidos nesta sexta e, o objetivo é que o projeto definido antes da viagem à China no dia 24 deste mês.

