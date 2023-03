Brasil Turistas argentinos são agredidos e roubados no Recife

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Caso aconteceu na região central da capital pernambucana. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Um casal de argentinos foi assaltado por dois homens, após desembarcar de um cruzeiro turístico no Porto do Recife, na última quinta-feira (17). Segundo testemunhas, a mulher, de 68 anos, que carregava uma joia no pescoço, teve o objeto puxado por um dos assaltantes, caiu no chão e bateu a cabeça na calçada. O marido dela, de 72, não sofreu agressões.

A idosa está internada num hospital particular da capital pernambucana. Segundo a polícia, o quadro dela é estável. A embarcação onde a mulher estava com o marido já seguiu viagem. O destino do navio não foi informado.

O caso aconteceu na região central da cidade. De acordo com comerciantes, o casal estava passeando quando foi abordado pelos assaltantes.

“A gente viu quando começou aquele grito. E essa senhora gritou muito. Porque ele deu uma rasteira e ela caiu e ‘rachou’ a cabeça”, descreveu a vendedora Eliane Lima.

A artista Maria de Fátima Cavalcanti viu quando a turista caiu no chão.

“Estávamos eu e algumas amigas; pensamos que ela tinha escorregado, mas foi um roubo. Chegamos perto dela para prestar apoio porque ela estava muito tonta. Depois, ficamos sabendo que foi assaltada. Foi muito rápido”, contou.

Depois que a vítima foi derrubada, os assaltantes fugiram do local.

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que agentes da delegacia e policiais militares do 13º Batalhão prenderam um dos suspeitos do assalto. Foram recuperadas duas correntes de ouro roubadas.

A secretaria disse também que o casal foi atendido por policiais militares e encaminhado de volta à embarcação.

Ainda de acordo com a SDS, assim que tomou conhecimento da ocorrência, a Polícia Civil designou equipes para fazer diligências na região central do Recife e encontrar os assaltantes.

Um dos suspeitos de praticar o assalto foi preso no início da tarde de quinta, duas horas depois do crime.

Segundo o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Fábio Henrique, o homem de 20 anos foi encontrado na casa onde mora, em um bairro na Zona Norte do Recife. O outro assaltante continua foragido.

De acordo com o comandante, os autores do crime foram reconhecidos por meio de imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial localizado nas proximidades de onde ocorreu o assalto.

“O nosso efetivo já conhecia o histórico desses indivíduos, que são residentes da área do batalhão e, ao conseguir processar as imagens, foi aonde eles residiam. Encontramos [o suspeito] na residência. Ele tentou fugir pulando o muro, mas, como já tinha sido feito o cerco à casa, conseguimos detê-lo”, contou.

Com o suspeito, a polícia apreendeu um escapulário e uma corrente de ouro, que pertenciam à vítima. O meliante vai responder por roubo circunstanciado, aplicado quando o crime é cometido mediante ameaça ou prática de violência contra uma pessoa.

